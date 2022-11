Hamburg: Elbphilharmonie Jazz Academy

Anat CohenDie „Elbphilharmonie Jazz Academy“ in Hamburg geht in die zweite Runde. Nach dem erfolgreichen Auftakt 2021 bietet sich Jazzmusiker/-innen zwischen 18 und 30 Jahren erneut die Möglichkeit, im kommenden August eine Woche lang mit namhaften Dozierenden an musikalischen Eigenkompositionen zu arbeiten. Einmal auf der großen Bühne der Elbphilharmonie stehen und von Jazzgrößen lernen – mit der Teilnahme an der „Elbphilharmonie Jazz Academy“ wird das wahr. Ab dem 15. August 2023 öffnet das renommierte Konzerthaus seine Türen wieder für Jazzmusiker/-innen- aller Instrumente zwischen 18 und 30 Jahren, die begleitet von internationalen Dozierenden und im gegenseitigen Austausch an eigenen Kompositionen arbeiten und die eigene musikalische Handschrift verfeinern können. Das Programm besteht neben Workshops und Jamsessions auch aus Impulsreferaten zu verschiedenen musikkulturellen Themen. Die „Jazz Academy“ mündet in einem öffentlichen Konzert im Großen Saal der Elbphilharmonie am 20. August.

Die künstlerische Leitung übernimmt die Klarinettistin Anat Cohen. Neben ihr wird ein hochkarätiges Dozierendenteam aus internationalen Jazzgrößen die Workshops leiten. Mit dabei sind Saxofonist Donny McCaslin, der mit seinen Auftritten auf David Bowies letzter Platte „Blackstar“ weit über die Jazzszene hinaus bekannt wurde, Schlagzeuger Matt Wilson und „Grammy“-Gewinner Sullivan Fortner am Klavier. Der deutsche Bassist, Komponist und Arrangeur Martin Wind, der normalerweise an der New York University lehrt, gibt sein Wissen ebenso weiter wie die Brasilianerin Clarice Assad. Der Schwerpunkt liegt auf der gemeinsamen Arbeit in verschiedenen Klangkonstellationen. Ergänzt wird der musikpraktische Teil durch die Expertise aus der Education-Abteilung der Elbphilharmonie.

Weiterführende Links

„Elbphilharmonie Jazz Academy“