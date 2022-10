Ron Carter: Finding The Right Notes

Ron Carter: Finding The Right NotesUnter dem Titel „Finding The Right Notes“ ist während der letzten sechs Jahre unter der Regie von Peter Schnall ein Dokumentarfilm über den heute 85-jährigen Bassisten Ron Carter entstanden. Der Film folgt Carters gesamter Karriere von den Studentenjahren über seine Zeit im zweiten Miles Davis Quintet bis in die heutigen Tage. Für seinen Film besuchte Schnall auch Kollegen von Carter, unter ihnen Herbie Hancock und Sonny Rollins. Den Soundtrack kuratiert hat das Freiburger Label In & Out Records: Er besteht gänzlich aus bisher unveröffentlichten Stücken und umfasst Aufnahmen mit der WDR Big Band, im Quartett mit Renee Rosnes, Jimmy Greene und Payton Crosley, im Trio mit Russell Malone und Donald Vega bzw. Stanley Clarke, in Duetten mit Christian McBride, Bill Frisell und Jon Batiste, der während des Films auch eine tragende Rolle als Interviewer Carters einnimmt. Die Aufnahmen stammen aus den Jahren 2014 bis 2021, darunter eine Live-Einspielung vom Newport Jazz Festival und von Auftritten im New Yorker Blue Note Club. „Finding The Right Notes“ wird als Premiere am 21. Oktober vom US-Sender PBS ausgestrahlt, daran schließt sich ein Streaming auf Amazon Prime an, bevor der Film auch auf DVD und BluRay erscheinen wird.

