WOMEX 2023: A Coruña

WOMEXAm Sonntag ging in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon die Weltmusik WOMEX zu Ende. Musiker aus mehr als 50 Nationen präsentierten sich bei den Konzertabenden in 60 Shows an sieben Veranstaltungsorten für 3.000 Delegierte aus mehr als 100 Ländern. Wie üblich gruppierten sich die Konzerte um einen regionalen Fokus: Portugiesische Künstler präsentierten sich im Schwerpunkt „Lusofónico“. WOMEX-Direktor Alex Walter betonte die zunehmende Verflechtung der Weltmusik mit der audiovisuellen Industrie, die in etlichen Veranstaltungen thematisiert wurde: „Es gibt eine Mode von Videospielen, Streaming-Plattformen und Filmen, die den Markt wachsen lässt, und wir müssen lernen, das zu verstehen“

2023 wird der WOMEX-Tross nach A Coruña weiterwandern. Es sei „sehr günstig, sie in einer Region zu wiederholen, deren Öffentlichkeit bereits mit dem Konzept vertraut ist“, so Walter. Die Messe wird damit zum dritten Mal in Folge auf der iberischen Halbinsel stattfinden und ist – nach zwei Ausgaben in Santiago de Compostela 2014 und 2016 – auch zum dritten Mal in Galicien zu Gast.

Weiterführende Links

WOMEX