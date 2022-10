DJU: Jazzvermittlung

Die Deutsche Jazzunion (DJU) und die Bundeszentrale für politische Bildung richten vom 11. bis 13. November einen Intensivworkshop für unterrichtende Jazzmusiker/-innen und Musiklehrende aus, die sich mit praxisnahen Wegen und vielfältigen Methoden der Vermittlung auseinandersetzen wollen. An drei Tagen werden Kompetenzen und Methoden erarbeitet, um Kinder und Jugendliche an Jazz und improvisierte Musik heranzuführen. An den ersten beiden Tagen geht es um methodischen Input und praktisches Ausprobieren, am letzten Tag um Reflexion und Austausch. Das Wochenende wird von politischen Bildner/-innen begleitet, um Anknüpfungspunkte zwischen ihrer und der jazzpädagogischen Arbeit zu entwickeln.

Drei Pädagog/-innen leiten dieses Werkstattwochenende: Ulrike Schwarz (pädagogische Mitarbeiterin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt/Main, kurz: HfMDK, Jazzsaxofonistin und Flötistin), Corinna Danzer (Jazzsaxofonistin, Dozentin HfMDK, Leiterin Musikprojekte in Kooperationen mit Schulen für die Musikschule Friedberg) und Christof Griese (Jazzsaxofonist und Fachgruppenleiter Jazz an der Musikschule City West Berlin, Leiter Internationaler Jazzworkshop Berlin). Die Kosten liegen bei 120 Euro (ermäßigt: 60 Euro für Studierende, DJU-Mitglieder etc.). Die Anmeldung mit Vermittlung eines preisgünstigen Hotelzimmers ist bis zum 24. Oktober möglich. Regulärer Anmeldeschluss ist der 4. November.

