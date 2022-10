Berlin: Andromeda Mega Express Orchestra (+ Ticketverlosung)

Andromeda Mega Express Orchestra2006 kam der Berliner Saxofonist Daniel Glatzel auf die Idee, das Andromeda Mega Express Orchestra (AMEO) ins Leben zu rufen. 18 Musiker/-innen versammelte er um sich und brachte ein stilistisch diverses, Genre übergreifendes Großensemble an den Start. Fokussiert und eingeschworen, dabei leichtfüßig und bewundernswert waghalsig transzendiert, kombiniert und verdichtet das international besetzte Ensemble unter Glatzels Regie alle kompositorischen und interpretatorischen Gepflogenheiten zu einem eigenen AMEO-Sound. Vier Alben hat das AMEO veröffentlicht, zuletzt „Vula“ (Alien Transistor/andromedamegaexpressorchestra.bandcamp.com) 2017. Im vergangenen Jahr wurde das AMEO dann mit dem „Deutschen Jazzpreis“ in der Kategorie „Großes Ensemble“ ausgezeichnet.

Die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns hat auch das AMEO arg gebeutelt, sodass dieses Orchesterprojekt in den vergangenen zwei Jahren keine Konzerte geben konnte. „Mit großer Vorfreude kündigt das Andromeda Mega Express Orchestra an, endlich wieder live zu spielen“, so Glatzel in einer Pressemeldung. „Diesen Oktober gibt es sieben Konzerte in Deutschland zu hören – erstmals mit ,kleinerer‘ Besetzung (11 Musiker/-innen) und einigen neuen Gesichtern.“ Und das AMEO kehrt auch in seine Heimatstadt Berlin zurück. Als Ort wurde dessen Homebase ausgewählt – das Studio dB in Berlin-Wedding. Vom 28. bis 30. Oktober möchte das AMEO dort im intimen Setting wieder Kontakt zu seinem Publikum aufnehmen – möglichst direkt und akustisch, in angenehmer und offener Atmosphäre. Für die zwei Konzerte am 28. und 30. Oktober verlosen wir 2×2 Eintrittskarten. Schickt uns bis zum 18. Oktober eine Mail an redaktion@jazzthing.de – mit ein paar Sätzen über unsere wöchentlichen Jazz thing News. Viel Erfolg!

