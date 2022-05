Berlin: Jazz at Berlin Philharmonic

Joachim Kühn

(Foto: Steven Haberland)Die von ACT-Gründer Siggi Loch ins Leben gerufene Konzertreihe „Jazz at Berlin Philharmonic“ feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. In der kommenden Saison 2022/23 stehen fünf Konzerte auf dem Programm.

Pianist Joachim Kühn ist mit seiner „Hommage an Krzysztof Komeda“ am 14. Oktober zu Gast, bei der er sowohl solo als auch mit seinem Trio, bestehend aus dem Bassisten Chris Jennings und dem Schlagzeuger Eric Schaefer, und mit dem Atom String Quartet spielen wird. Unter dem Titel „Fantastische Frauen“ treten die estnische Sängerin und Pianistin Kadri Voorand, das Anna Gréta Trio und die amerikanische Organistin Rhoda Scott mit der Schlagzeugerin Julie Saury und der Saxofonistin Céline Bonacina am 16. Dezember auf. Unter dem Titel „Veneziana“ spielt Iiro Rantala am 1. Februar 2023 mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker und weiteren Gästen, zu denen der italienische Pianist Stefano Bollani gehört, ein neues Werk, das extra für die Konzertreihe in Auftrag gegeben wurde. Das gilt auch für „Europeana II“, das die Jazzmusikerin und Komponistin Fabia Mantwill am 6. Mai 2023 gemeinsam mit ihrem Orchestra aufführen wird. Zum Abschluss der Reihe wird Pianist Michael Wollny am 17. Mai 2023 gemeinsam mit seinem Kollegen Pierre-Laurent Aimard „Ligeti 100 – Eine musikalische Verbeugung in Dialogen“ zelebrieren.

Neu im Programm der Berliner Philharmonie ist außerdem eine Weltmusikreihe mit vier Konzerten, die von Annette Wolde kuratiert wird.

