Stuttgart: Summer Stage

Stuttgart Summer StageDas Forum der Kulturen in Stuttgart zählt zu den Institutionen, die trotz erschwerter Bedingungen ein Sommerfestival wagen: Vom 22. bis 25. Juli steigt in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Stuttgart die „Summer Stage“, bei der sich im Alten Schloss zwölf Ensembles in Open-Air-Konzerten präsentieren. Der Fokus liegt dabei auf jungen Künstlerinnen und Künstlern aus der Region Stuttgart, die ihren interkulturellen Alltag in Musik übersetzt haben. Sie spiegeln mit ihren individuellen Biografien und Sounds die Vielfalt der Stadt wider.

Die musikalische Bandbreite reicht dabei von afro-peruanischen Rhythmen und Post-Rock-Sound bis zu TripHop und Afro-Soul, von einem Elektronik-Klassik-Mix und persischen oder hebräischen Liedern bis zu orientalisch gefärbten Funk-Grooves. Mit dabei sind Mágica Fe, Russo & Putte, LEBO, das Duo Kanada, Yeama, MAYUKO, Jolie Folie, Barrio Asecas, More Colours, Tonalite, Mazen Mohsen & Hans Fickelscher sowie Niwel Tsumbu & Péter Erdei.

