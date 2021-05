Schloss Elmau: Wieder geöffnet

Omer KleinSeit Pfingstsamstag sind die Pforten von Schloss Elmau wieder geöffnet und auch der Konzertsaal hat seinen Betrieb wieder aufgenommen. Der Perkussionist Alexej Gerassimez spielt am Samstag, dem 29. Mai, im Trio mit Pianist Omer Klein und dem Bassisten Haggai Cohen-Milo Variationen zu Igor Strawinskys „Feuervogel“. David Bergmüller an der Laute und Klarinettist David Orlowsky wollen bei ihrem Konzert am Samstag, dem 12. Juni, Werke von Purcell und Dowland sowie Eigenkompositionen aufführen. Und schließlich ist am Samstag, dem 19. Juni, die junge und bereits mit dem „Opus Klassik“ ausgezeichnete Pianistin Annika Treutler mit Bachs „Goldberg-Variationen“ zu erleben. Für Konzertgäste mit Wohnsitz in der Region ist ein Kartenkontingent reserviert. Der Besuch ist allerdings derzeit nur für vollständig geimpfte oder nachweislich genesene Personen möglich.

