Jazz thing Live Thing: Nils Wülker in Monheim

Nils WülkerNils Wülker gehört zu den vielseitigsten Jazzmusikern in Deutschland. Im Rahmen eines neu entwickelten Porträtformates wird er im kommenden Jahr in Monhein am Rhein zu erleben sein. Bei dieser „Künstlerresidenz 77“ (die 77 steht für Wülkers Geburtsjahr 1977) wird der Trompeter, der 2013 mit dem ECHO Jazz als „Instrumentalist des Jahres“ ausgezeichnet wurde, die gesamte Spielzeit die Monheimer Kulturwerke begleiten, vier eigens für die Stadt konzipierte Konzerte spielen, Gesprächen beiwohnen und Projekte mitgestalten. Auf diese Weise wird Wülker in diesem Format nicht nur die gesamte Breite seiner musikalischen Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern die Vielseitigkeit des Jazz und dessen Bedeutung für die Musik dem Publikum vor Augen und Ohren führen.

Am 19. März gestaltet Wülker tatsächlich eine Gala zu seinem Geburtsjahr, bei der er sich in drei Sets mit der Musik von 1977 auseinandersetzen wird. Im ersten Set beschäftigt er sich mit dem weltweiten Disco-Boom, für den Namen wie Bee Gees oder Giorgio Moroder stehen. Ein zweites Set befasst sich mit der Zeit David Bowies und Iggy Pops in Berlin, in einem dritten Set will er einen Überblick über die Welt der damaligen Popmusik geben. Welche Songs von welchen Künstlern er spielen wird, ist dabei noch offen. Die Gala wird angereichert durch Gäste, Bühnenbilder und Moderation.

Am 30. April spielt Wülker anlässlich des 50. Todestags des Jazztrompeters Lee Morgan ausgewählte Songs seines berühmten Kollegen, die er mit neuen Arrangements in die Jetzt-Zeit transportiert. Am 27. Mai tritt Wülker mit seiner regulären Band auf: Er präsentiert sein aktuelles Album „Go“ sowie eine große Auswahl an Songs aus früheren Alben. Und schließlich zeigt Wülker sich am 18. Juni von seiner großorchestralen Seite. Im Rahmen der „Marienburger Sommernacht“ tritt er gemeinsam mit dem Sinfonieorchester Wuppertal unter der Leitung von Patrick Hahn auf. Beide haben bereits im letzten Jahr im Rahmen eines Freistil-Konzerts für den NDR zusammengearbeitet.

