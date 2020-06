Small Island Big Song: World Gaia Tour

Small Island Big Song2019 wurden sie mit dem Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet: Die ozeanische All-Star-Band Small Island Big Song setzt sich dafür ein, das Bewusstsein für die Weltmeere zu schärfen, um Klimakollaps, Vermüllung und touristischen Auswüchsen entgegenzuwirken.

An diesem Wochenende nimmt das Projekt an der „Gaia World Tour“ teil, ein 30-stündiger ökologischer Online-Kongress, zu dem sich Wissenschaftler, Künstler und Aktivisten kurzschalten. Small Island Big Song werden am Samstag in einer dreistündigen Diskussion ihre Arbeit vorstellen, außerdem gibt es ein Screening ihres Musikfilmes. Parallel wird die Band beim Kongress „Welt Weit Wissen“ digital präsent sein, ein jährlich stattfindender deutscher Kongress für „Global Education“.

