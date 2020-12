Weihnachtsaktionen: Ella & Louis / Jazzfest Bonn

Thomas SifflingDer Mannheimer Jazzclub Ella & Louis hat einen jazzmusikalischen Adventskalender an den Start gebracht. Ab dem 1. Dezember öffnet sich bis Heiligabend jeden Tag ein Türchen mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Konzert von Musiker*innen wie zum Beispiel Daniel Prandl oder Alexandra Lehmler. Zudem wird es im Dezember weitere Live-Streaming-Konzerte aus diesem Mannheimer Jazzclub geben: mit der Sängerin Laura Kripp am 4., dem New Peter Lehel Quartet am 11. und Thomas Sifflings „Christmas Gala“ am 17. Dezember. Dann gab man noch bekannt, dass das Ella & Louis ab Januar der erste Jazzclub Deutschlands ist, der mit Unterstützung durch die Initiative Musik zu den Konzerten auch kostenpflichtige Livestreams anbieten wird.

Normalerweise begänne für das Jazzfest Bonn jetzt der Ticket-Vorverkauf für die nächstjährige Ausgabe. Doch Corona-Zeiten sind keine „normalen“ Zeiten und man muss sich auf das Programm für das Jahr 2021 noch gedulden. Deshalb präsentiert dieses Festival auf Spotify vom 1. bis 24. Dezember seinen musikalischen Adventskalender „Jazzfest Bonn 2020-2021“. Jeden Tag wird ein virtuelles Türchen für ein neues Stück Musik geöffnet, am Heiligabend gibt es dann sogar mehr als Stunden Jazz zu hören.

