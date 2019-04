Amsterdam: 12 Points

12 PointsBeim in Dublin ansässigen Showcase-Festival 12 Points geht es um unabhängigen europäischen Jazz, lokale Publikumsbindung und internationale Netzwerkbildung stehen im Zentrum der Veranstaltungen. Über 600 junge Musiker sind bisher bei 12 Points aufgetreten. 2014 fand das Festival in Umeå statt, 2015 in Dublin, 2016 in San Sebatian, 2017 in Århus. Das von Gerry Godley gegründete und heute von Kenneth Killeen geleitete Festival war außerhalb Irlands auch bereits in Porto und in Stavanger zu erleben.

Das nächste 12 Points findet dieses Jahr in einer der weltweit führenden Jazzlocations statt: vom 25. bis 28. September im Amsterdamer Bimhuis. Dafür bewerben können sich Musiker unter 35 Jahren, die Jazz oder jazzverwandte Musik spielen und in Europa leben. Aus mehreren 100 Bewerbungen werden jedes Jahr zwölf ausgewählt, die an drei Festivalabenden in je vier Konzerten vorgestellt werden. Die Bewerbungsphase für die 13. Festivalausgabe läuft noch bis zum 10. Mai. Das Bimhuis hat zudem angekündigt, im Rahmenprogramm des Festivals der aktuellen holländischen Jazzszene ein großes Forum bieten zu wollen.

