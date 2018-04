20: Enjoy Jazz

James FarmDas Festival Enjoy Jazz 2018 feiert Jubiläum. „Zum 20. Mal bringt Enjoy Jazz mehr als sechs Wochen lang einen ausgewählten musikalischen Mix aus Jazz, Soul und HipHop über Klassik, Avantgarde und Electro in die Metropolregion“, schreiben die Veranstalter um Festivalmacher Rainer Kern. „Für die Jubiläumsausgabe wird sich programmatisch noch breiter aufgestellt als üblich: Experimentelle Geheimtipps stehen ebenso auf den Bühnen der Region wie etablierte Weltstars und langjährige musikalische Begleiter des Festivals. Besondere Schwerpunkte des Rahmenprogramms bilden die Jugendförderung von Enjoy Jazz in Zusammenarbeit mit der BASF SE, die um die Enjoy Jazz Schulbigband, den Familientag und die Masterclasses angesiedelt ist.“

Die ersten 20 Konzerte des Jubiläumsjahrgangs stehen bereits fest: Jan Garbarek Group, Joshua Redman, Aaron Parks, Matt Penman, Eric Harland: JAMES FARM, Egberto Gismonti Solo, The Necks, Vijay Iyer Sextet, Nik Bärtsch’s Ronin, Enrico Rava & Tomasz Stanko Quintet, Aruán Ortiz & Don Byron, Sons Of Kemet, Richie Beirach Quartet feat. Gregor Hübner, Aaron Parks Trio feat. Ben Street & Billy Hart, Nicole Johänntgen, Pablo Held Trio, Punch Brothers, Lucas Niggli Solo, SWR Jazzpreis 2018: Sebastian Gille, New Jazz Voices mit Arta Jekabsone, Run Logan Run, Cordula Hamacher Trio Feinherb, Haz‘Art Trio & Beyond Borders Band und „Musik im Kontext: Bernd Alois Zimmermann“. Enjoy Jazz findet vom 2. Oktober bis 17. November in und um Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen statt.

