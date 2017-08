Berlin: Seven Large Ensembles

Andromeda Mega Express OrchestraUnter dem Titel „Seven Large Ensembles“ startet am 24. August eine neue Konzertreihe, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, „die Vielfalt Berliner Big Bands“ zu präsentieren. Im wöchentlichen Turnus werden insgesamt sechs Berliner Großensembles mit fast 100 Musikern und Tänzern auftreten. Beim Eröffnungskonzert tritt das von Daniel Glatzel geleitete Andromeda Mega Express Orchestra auf, das sein soeben erschienenes viertes Album „Vula“ vorstellen wird. Zwei Tage später wird das Ensemble in der Elbphilharmonie auftreten, beim Festival Enjoy Jazz ist es für den 24. Oktober terminiert.

Am 31. August steht dann ein großes Geburtstagskonzert auf dem Programm von „Seven Large Ensembles“. Gunter Hampel tritt an seinem 80. Geburtstag mit seiner Music+Dance Improvisation Company feat. The Omniversal Earkestra auf. In dem Großensemble des Free-Jazz-Pioniers wirken auch seine Tochter Cavana Lee-Hampel, Gesang, und sein Sohn Ruomi Lee-Hampel, Tanz, mit. Die Konzertreihe wird mit Lauer Large (7. September), Malte Schillers Red Balloon (14. September), Hannes Zerbe Jazz Orchester (28. September), Silke Eberhards Potsa Lotsa XL (5. Oktober) und Magnetic Ghost Orchestra (12. Oktober) fortgesetzt. Die Konzerte finden im diskoBabel e.V. statt, die Reihe wird von der Projektförderung der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa mit 19.885 Euro unterstützt.

