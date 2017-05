Klaus DoldingerDiese Entscheidung stand noch aus: der ECHO Jazz zum „Lebenswerk“. Kürzlich wurde bekanntgegeben, dass 2017 das Lebenswerk des Saxofonisten, Bandleaders und Komponisten Klaus Doldinger mit einem ECHO Jazz gewürdigt wird. „Im Kofferraum liegt immer ein Saxofon: Es könnte sich eine spannende Session oder musikalische Herausforderung bieten, und dann wäre er untröstlich, hätte er sein Horn nicht zur Hand. Denn Klaus Doldinger spielt für sein Leben gern“, schreibt die Jury in ihrer Begründung. „Geboren am 12. Mai 1936 in Berlin, aufgewachsen in Wien, kam der Knabe mit dem Swing im Marschgepäck der amerikanischen Alliierten in Kontakt, war fasziniert und entschloss sich wenige Jahre später, in Düsseldorf Klarinette, Klavier und Komposition zu studieren. Im Kern ist es die Neugier, die Klaus Doldinger antreibt, das Bedürfnis, die Welt der Musik aus stetig wechselnden Perspektiven zu durchdringen. Dazu gehört, dass er sich auch mit 81 Jahren energiegeladen auf die Bühne stellt, komponiert, produziert. Dass er Menschen mit seinen Liedern begeistert und große Säle in seinen Bann zu ziehen versteht. Und dass er sein Horn im Kofferraum hat. Man weiß ja nie.“

Dieter Gorny, Vorstandsvorsitzender des den ECHO verantwortenden Bundesverbandes Musikindustrie, würdigt Doldingers Bedeutung für die deutsche Jazzszene: „Doldingers musikalische Bandbreite ist enorm, sie reicht von Latin-Swing bis zum Jazz-Rock. Nicht zuletzt seinen Filmmusiken ist es zu verdanken, dass Jazz aus Deutschland internationales Renommee erlangen konnte. Hierzulande wiederum trägt vor allem seine ,Tatort‘-Titelmelodie nicht nur zum regelrechten Kultstatus der Krimireihe bei, sie hat zugleich dafür gesorgt, dass Klaus Doldingers Werk und damit der Jazz selbst auch jenseits ausgewiesener Liebhaberkreise eine beständige Fangemeinde haben!“ Den ECHO Jazz für sein Lebenswerk nimmt Doldinger bei der Preisgala am 1. Juni in Hamburg auf dem Werftgelände von Blohm + Voss persönlich entgegen.

