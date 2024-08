Videopremiere - Simin Tander Remembering

„Remembering“ heißt die Single, die die deutsch-afghanische Sängerin Simin Tander mit ihrem new quartet am heutigen Freitag, 30. August, auf Jazzland Records veröffentlicht. Es ist eine atmosphärisch-dichte Musik aus elektronischen Soundscapes von Samuel Rohrer (eigentlich Schlagzeug) und Björn Meyer (eigentlich E-Bass), den leise mäandernden Girlanden der in Oslo lebenden, indischen Geigerin Harpreet Bansal und dem eindringlichen Timbre von Tanders Gesang. Für das gleichnamige Video hat die Filmemacherin Linnea Syversen eine adäquate, urtümliche Bildsprache gefunden. „Remembering“ kündigt das neue Album der Sängerin mit ihrem new quartet an, das im kommenden Frühjahr ebenfalls auf Jazzland Recordings erscheinen wird. JAZZthing.TV zeigt die Videopremiere.