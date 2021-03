Videopremiere - Richard Koch Quartett Live im Theater im Delphi

Die erste „Free TV“ Premiere von Jazz thing, denn Abonennten der exklusiven jazzed+ App sind schon vor 2 Wochen in den Genuss des Livemitschnittes von Richard Koch und seinem Quartett gekommen. Also Bühne frei für den Österreicher in Berlin und sein aktuelles Album „Stadt“!