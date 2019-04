Ende Februar 2019 erschien „Resolve Reimagined“ auf dem Londoner Label One Little Indian Records. Dabei handelt es sich um eine Neuauflage des bereits 2018 veröffentlichten Album „Resolve“ von Poppy Ackroyd. Die klassisch an Klavier und Violine ausgebildete Musikerin arbeitete für das neue Werk mit einigen ihrer Lieblingskünstler wie Hauschka, Penelope Trappes, Max Cooper oder Ben Lukas Boysen zusammen, um die ursprünglichen Songs in ein neues Format zu bringen. In unserer heutigen Videopremiere gibt es einen Livemitschnitt Ihrer Soloperformance aus dem Attenborough Centre for the Creative Arts in Brighton. Mitte April ist Poppy auch für 3 Termine in Deutschland unterwegs. Bühne frei!

Poppy Ackroyd – On Tour

11.04. Prag/CZ, Palac Akropolis

12.04. Jena, Trafo

13.04. Potsdam, Q3 Festival

14.04. Leipzig, Neues Schauspiel