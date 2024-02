Videopremiere - Michelle David & The True Tones Brothers And Sisters

Mit der heutigen Videopremiere wollen sich Michelle David & The True Tones für einen Auftritt beim im Web beliebten Format von NPR, dem Konzert am Tiny-Desk, bewerben. Dafür hat sich das Quartett um die niederländische Soul-Königin im eigenen Hauptquartier ins Instrumenten-Archiv eingeschlossen und mit der Single „Brothers and Sisters“ ein Live-Video aufgezeichnet. Und bitte!