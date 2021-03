Videopremiere - Lukas Akintaya From Far

Mit seinem Ende Mai erscheinenden Album „Hues“ (Skirl Records) verarbeitet der Schlagzeuger Lukas Akintaya die ersten Jahre in New York nach seinem Umzug in 2018 von der Spree an den Hudson. Digital wurde die Single „From Far“ schon veröffentlicht, ab heute gibt es aber auch ein stimmungsvolles Video aus der Hand von Odelia Toder dazu. Bühne frei!