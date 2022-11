Videopremiere - Julia Hülsmann Quartet Empty Hands

Bereits in unserem letzten Magazin mit der Ordnungsnummer 145 hatten wir Julia Hülsmann im ausführlichen Gespräch mit unserer Autorin Sophia Emilie Beha. Im Zentrum stand das neue Album des Quartets um die Pianistin mit dem Titel „The Next Door“. Heute präsentieren wir in einer exklusiven Weltpremiere das Video zur ersten Single „Empty Hands“. Den vollständigen Longplayer gibt es hier zu hören. Und nun Bühne frei!