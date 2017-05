Am 1. März 2017 standen Ikarus im Theater am Gleis in Winterthur auf der Bühne. Die aus Zürich stammende Combo spielte dabei Stücke aus ihren letzten Alben „Echoe“ und „Chronosome“. Wir präsentieren aus dem Auftritt exklusiv den Titel „Subzero“ mit den Stimmen von Stefanie Suhner und Andreas Lareida, am Piano Lucca Fries, Mo Meyer am Bass und and Ramón Oliveras am Schlagzeug. Viel Vergnügen!