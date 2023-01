Videopremiere - Ada Morghe Here Now

Nicht nur stammte der Text zum neuen Song von Ada Morghe mit aus der Feder von Hans-Martin Buff, den man bis dato unter anderem als HM Buff an den prinzlichen Mischpulten im Paisley Park kannte, sondern es zog Alexandra Helmig für die Aufnahmen zum Song und Video auch noch in die Realworld Studios von Peter Gabriel. So erreicht man auf der Produktionsseite zum neuen Album „Lost“ die volle Punktzahl. Wir zeigen in einer Videopremiere den ersten Song „Here Now“. Vorhang auf!