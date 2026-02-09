Sheen Trio Transitory Unit/Membran

„Sheen“ ist der 16. Buchstabe im persischen Alphabet. Sheen ist auch der Anfangsbuchstabe des Vornamens der in Teheran aufgewachsenen, mittlerweile in Osnabrück lebenden Klarinettistin Shabnam Parvaresh, weshalb sie ihr Trio mit Ula Martyn-Ellis (Gitarre) und Philipp Buck (Drums) damit überschrieben hat. Die Musik auf dem zweiten Album ihres Sheen Trios, „Transitory“, ist kontrastreich und zieht ihre Spannung gleichermaßen aus harschen Brüchen, wie sie Brücken über Gräben hinweg baut. Sie klingt mal kantig, schroff und schruntig, zeigt aber dann eine leise Lyrik und einen kontemplativen Schmelz, wie es in diesem oftmals auch ruppig-rockenden Umfeld überraschen mag. Parvaresh ist mit ihrer Bassklarinette die Bandleaderin, sicherlich. Ihre Souveränität im Umgang mit dem musikalischen Material zeigt sie aber erst im antizipierenden Zusammenspiel auf Augenhöhe mit ihren beiden Musiker/-innen.