Jazz thing präsentiert JazzOpen Stuttgart 2021

Neue Töne, neue Stars und ein neuer Termin: Die Jazz Open 2021 sollen stattfinden. Vom 10. bis 19. September wird auf dem Stuttgarter Schlossplatz und im Arkadenhof des Alten Schlosses ein neues Line-up internationaler Stars das lang vermisste Live-Erlebnis wieder aufleben lassen.

Das für Juli vorgesehene Festival wird in den Juli 2022 verlegt. Für die neuen Jazz Open im September wird Ex-Oasis-Leadsänger Liam Gallagher am 15. September den Auftakt auf der Schlossplatz-Bühne machen, davor steht die irische Sängerin Imelda May am Mikrofon.

Der Tag darauf gehört dem britischen Singer-Songwriter Ben Howard. Am 17. September werden zwei besondere Künstlerinnen auf der Schlossplatzbühne stehen: Lianne La Havas wird ihre einmalige Mischung aus Soul, Folk und Pop präsentieren, während Sophie Hunger aus der Schweiz zwischen Elektropop und Klavierballaden changieren dürfte.

Der Tag darauf gehört Parov Stelar: Die Formation des österreichischen DJs steht für Elektrobeats und modernen Bigbandsound. Das Abschlusskonzert spielen am 19. September die Schottin Amy MacDonald und die New Yorker Newcomerin LP.

Die Jazz Open im Alten Schloss eröffnen am Freitag, dem 10. September, die lokalen Helden der Soul Diamonds. Mit Mario Biondi kehrt am Tag darauf ein alter Bekannter zu den Jazz Open zurück, der sein neues Album „Dare“ im Gepäck hat. Die Abende im Alten Schloss werden am 13. September von der Kultband Element of Crime und am 14. September von Chilly Gonzales und dem Kaiser Quartett abgerundet.

