Mit Joonas Haavisto am Klavier, Antti Lötjönen am Bass und Joonas Riippa am Schlagzeug, spielt das Trio um den finnischen Pianisten gekonnt in einer exklusiven Videopremiere eines Livemitschnitts im G Livelab zu Helsinki auf. „Surge/Moriens“ sind die ersten beiden Titel aus dem aktuellen Album „Offshore“, das Ende April diesen Jahres bei Membran erschienen ist.