Videopremiere - Jaimie Branch Theme 001

Digital flattert das Album von Jaimie Branch „Fly Or Die Live“ ab dem 21. Mai 2021 durchs Netz. Im Juni erscheint die 2020er Aufnahme aus dem Moods in Zürich dann auch noch als Doppel-LP und ab dem 16. Mai 2021 ist das ganze Konzert ebenfalls als „Video On Demand“ auf der Moods Website im Stream zu finden. Wir zeigen heute vorab die Videopremiere zu „Theme 001″. Bühne frei!