Videopremiere - Dan Tepfer Improvised Invention in Db Minor

Jazzpianist Dan Tepfer aus Brooklyn hat sich für sein neues Album „Inventions/Reinventions“ fünfzehn der Zweistimmigen Inventionen von Bach angenommen. Herausgekommen ist ein 55 minütiger Mix aus zeitloser und gegenwärtiger Klaviermusik. In einer exklusiven Premiere zeigen wir heute einen ersten Appetizer. Das Album erscheint in digitaler Form am 17. März, die analoge Version folgt am 31. März 2023. Und nun Bühne frei!