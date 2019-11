Das Album „Salone“ von Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers erscheint Anfang 2020, die erste Single „Can’t wait here too long“ gibt es aber schon heute bei uns als exklusive Videopremiere. Der in Europa aufgewachsene Sohn des ehemaligen Botschafters Sierra Leones in Brüssel nimmt uns auf seinem sechsten Album musikalisch mit auf eine Reise in seine Heimat. Begleitet wird er dabei von seiner neu formierten Band The Vooddo Sniffers. Bitte anschnallen, nächster Stop: Freetown!