Bevor das Duo aus Lucia Cadotsch und Wanja Slavin die Aufnahmen zu Ihrem neuen Album „Time Rewind“ fertigstellte, verzogen sich Sängerin und Saxophonist 2012 in eine Hütte in den Wäldern Brandenburgs, um in einem Splatter-Binge-Watching auf die Apokalypse nach dem Maya Kalender zu warten. Der Untergang blieb aus, aber der Start zum gemeinsamen Projekt LIUN + The Science Fiction Band war gelegt. Wir präsentieren heute die erste Single „Sorry Boy“ aus dem am 22. November 2019 erscheinenden Album. Vorhang auf!

LIUN & The Science Ficition Band on Tour

01.11. Dortmund, Domicil

02.11. Hamburg, Überjazz

07.11. CH-Zürich, Moods

03.12. Hamburg, Jazz Lab

11.12. Berlin, Badehaus