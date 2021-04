Videopremiere: Matti Klein Sunsqueezed

Wie klingt ein Sonnenstrahl, der mutig durch die Berliner Winterwolkendecke bricht? Laut Matti Klein, Keyboarder und Pianist von Mo‘Blow oder Ed Motta, wie „Sunsqueezed“. Das Video zu dieser ersten Single seines kommenden Albums „Live On Tape“, eingespielt mit seinem fantastischen Meters-groovy Soul Trio, ist unsere heutige Videopremiere. Auch im verlängerten April-Winter gilt: everybody loves the sunshine!