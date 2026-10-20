UK: Parliamentary Jazz Awards

Yazz AhmedJährlich im Herbst vergibt die die britische All Party Parliamentary Jazz Group ihre Parliamentary Jazz Awards. Diesjährige Gewinner:innen sind unter anderem die Sängerin Heidi Vogel als „Jazz Vocalist of the Year“ und die Trompeterin Yazz Ahmed als „Jazz Instrumentalist of the Year“, während „Jazz Album of the Year“ nach Meinung der Jury „Riversphere Vol. 1“ des Saxofonisten Ian Ballamy, „Jazz Ensemble of the Year“ das Bass-Schlagzeug-Duo Knats und „Jazz Newcomer of the Year“ die Trompeterin Olivia Cuttil sind. Zudem wurde der Musikclub SoundCellar in Dorset als „Jazz Venue of the Year“ ausgezeichnet, und der „Jazz Media Award“ geht 2026 an den Journalisten (und ehemaligen künstlerischen Leiter des Jazzfests Berlin) Richard Williams für seinen Blog „The Blue Moment“.

„Die Musicians’ Union freut sich sehr, die Parliamentary Jazz Awards 2026 zu unterstützen“, so Naomi Pohl, Generalsekretärin der britischen Musiker:innen-Gewerkschaft: „Die Preisträger:innen und Nominierten stehen für eine bemerkenswerte Kreativität, das Engagement und die Vielfalt der britischen Jazzszene sowie für eine starke Gemeinschaft, die zu ihrem Gedeihen beiträgt“ Und Charlotte Penton-Smith fügt als Geschäftsführerin der Royal Society of Musicians noch hinzu: „Herzlichen Glückwunsch an alle diesjährigen Preisträger:innen für ihre Auszeichnungen und die Anerkennung. Eure Leistungen spiegeln die bemerkenswerte Stärke, Vielfalt und Vitalität des Jazz in ganz Großbritannien wider, wir sind stolz darauf, euren Erfolg mitfeiern zu dürfen.“

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All Party Parliamentary Jazz Group