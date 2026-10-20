Saalfelden: 3 Tage Jazz 2027

Geißelbrecht & PopržanDrei Tage, elf Konzerte: So will der Winterableger des Jazzfestivals Saalfelden, 3 Tage Jazz, seinen zehnten Geburtstag begehen. Zum zehnten Mal lädt das Festival im österreichischen Saalfelden vom 22. bis 24. Januar zur kleinen Ausgabe ein und setzt dabei erneut auf jene Mischung, die es seit seiner ersten Ausgabe auszeichnet: internationaler Jazz, eigenwillige Projekte und Spielstätten, die dem Gehörten eine eigene Perspektive vermitteln – wie zum Beispiel im Kunsthaus Nexus, im Bergbau- und Gotikmuseum Leogang, in der Stadtpfarrkirche Saalfelden, auf dem Asitz inmitten einer winterlichen Berglandschaft oder, neu hinzugekommen, im Museum Schloss Ritzen.

Gerade gab man erste Namen von Künstler:innen der 2027er-Ausgabe bekannt. Ein Konzerthighlight verspricht der Auftritt des französischen Bassisten Henri Texier zu werden, der bei 3 Tage Jazz seine „Healing Songs“ spielen wird. Ebenfalls aus Frankreich reist Das Kapital nach Saalfelden, wo es mit der Freiheit des Jazz und Einflüssen aus europäischer Musiktradition, Rock und Improvisation experimentieren will. Aus Wien kommt die Kontrabassistin Helene Glüxam ins Salzburger Land, um im Bergbau- und Gotikmuseum alleine auf dem Kontrabass die musikalische Reduktion zu feiern. Und mit „Ramification“ von Flora Geißelbrecht und Jelena Popržan erarbeiten zwei Bratschen und zwei Stimmen das Material für eine Musik zwischen Jazz, Folk, Neuer Musik und Improvisation.

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3 Tage Jazz