Film: Vom Woid in die Welt

Über UnterbibergerDie Unterbiberger Hofmusik aus München, Preisträgerin der Deutschen Schallplattenkritik, zählt zu den originellsten Formationen der sogenannten Neuen Volksmusik, hat bayrische Traditionen seit Jahrzehnten mit Einflüssen aus aller Welt gekoppelt. Die Geschichte der Band ist nun Thema eines Films, „Über Unterbiberger – Vom Woid in die Welt“, geworden. Dafür hat der Dokumentarfilmemacher Matthias Ditscherlein die Familienmitglieder des Himpsl-Klans, Gründer und Kern des Ensembles, und ihre Mitstreiter begleitet.

Mit der zentralen Figur des Himpsl-Patriarchs Franz erleben die Zuschauer den Werdegang und die Welttourneen der alpinen Pioniere mit, gehen auf Reisen in den arabischen und türkischen Raum und in den Jazz mit Gästen wie Matthias Schriefl oder Claudio Roditi. Parallel verliert man nie die Suche nach der eigenen Heimat im Bayrischen Wald aus den Augen und Ohren. Die Locations für ein Screening des Films gehen nun auch über die bayrischen Grenzen hinaus und sind auf der Filmseite zu erfahren. News gibt es auch von einem weiteren Unterbiberger-Ableger, der Band Bavaschôro, die derzeit ein Crowdfunding für ihr neues Album „Joga A Chave“ aufgegleist hat.

Weiterführende Links

„Über Unterbiberger – Vom Woid in die Welt“

Bavaschôro Startnext