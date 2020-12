Lockdown-Special „American Jazz Heroes“-Bücher und jazzed-App zusammen zum einmaligen Lockdown-Superpreis

„Man schlendert durch diesen Band wie durch ein Museum“, schrieb Roger Willemsen im Vorwort zum ersten „American Jazz Heroes“-Buch. Der reale Museumsbesuch ist derzeit ja leider nicht möglich, und auch das Liveerlebnis eines Konzerts im Club wird von vielen schmerzlich vermisst.

Deshalb haben wir uns gemeinsam mit der audio-visuellen Streaming-App jazzed für unsere deutschen Leser ein besonderes Angebot überlegt. Bis 10. Januar können Sie unsere beiden „American Jazz Heroes“-Bände für jeweils nur 29,90 Euro (statt 49 bzw. 55 Euro) erhalten. Wenn Sie beide Bücher zusammen kaufen, zahlen Sie sogar nur 49,90 Euro.

Dazu erhalten Sie in beiden Fällen gratis ein dreimonatiges Abo von jazzed+ im Wert von 17,97 Euro – in diesem kostenpflichtigen Bereich der App finden Sie jede Menge exklusive Konzerte, Sessions, Musikvideos, Interviews und vieles mehr (zur Zeit aber leider nur in der BRD und UK). Auch Musik von „unseren“ amerikanischen Jazzheld*innen können Sie hier natürlich hören – zum Beispiel im Kanal „WALK WITH GIANTS“.

Als Extra gibt’s obendrauf noch ein Kunstpostkarten-Set mit den zehn schönsten Motiven aus „American Jazz Heroes Vol. 2″.

Die beiden großformatigen Bücher laden Sie ein, ausgiebig durch personifizierte Jazzgeschichte(n) zu schlendern. Für jedes Buch hat unser Autor Arne Reimer 50 US-Jazz-Legenden besucht und in Texten und Bildern porträtiert.

„Die Fotos in diesem Buch schaffen es, sogar noch näher an diese Menschen zu kommen und etwas mehr von ihrer tiefen Persönlichkeit zu vermitteln“, urteilte Gregory Porter in seinem Vorwort zu Band 2. Auch die Kritik war begeistert: „Reimers Buch ist kein Jazzlexikon, aber zukünftige Jazzlexika können nicht mehr ohne Rückgriff auf diesen Band geschrieben werden“, lobte Ulrich Olshausen in der FAZ. Und Gilles Peterson schwärmte vom „best jazz photographic document out there – essential“.

Dieses einmalige Lockdown-Angebot gibt es exklusiv nur hier auf jazzthing.de – viel Freude damit!

Weiterführende Links:

Auszüge aus American Jazz Heroes und Volume 2 online durchblättern.

Mir als Video American Jazz Heroes und Volume 2 durchblättern lassen.