Es ist eigentlich schon Tradition: Immer im Herbst präsentiert Universal seinen preisgünstigen Labelüberblick „Verve & Blue Note Today“. Die Ausgabe 2019 kommt mit 15 Tracks, auf dem e-Album sind es noch ein paar mehr.

Die CD startet mit einer beschwingten Version von „Dancing In The Moonlight“ von Brian Newman. Soullegende Philip Bailey, ehemals bei Earth, Wind & Fire, beschwört „Long As You‘re Living“, bevor Hollywood-Star Jeff Goldblum sich mit dem Mildred Snitzer Orchestra auf Herbie Hancocks „Cantaloupe Island“ begibt. Marcus Strickland’s Twi-Life beweist „Timing“, und Angélique Kidjo präsentiert mit „Baila Yemaya“ einen Song aus ihrem aktuellen Album.

Senkrechtstarter Jacob Collier zeigt sich „With The Love in My Heart“, während der amerikanische Pianist James Francies „Leaps“ spielt. Tanzbare Klänge haben Tank and the Bangas mit „Hot Air Balloons“ im Gepäck, und auch Kendrick Scott Oracle sind mit „Mocean“ in den Clubs präsent. Sängerin Sarah McCoy beschwört in „New Orleans“ eher die düsteren Klänge der Südstaaten-Metropole, und Vibrafonist Joel Ross kämpft „The Grand Struggle Against Fear“.

Die spanische Trompeterin Andrea Motis klingt auf „Mediterraneo“ schon erstaunlich abgeklärt, während der israelische Pianist Yaron Herman mit seinem Trio den „Song Of The Degrees“ – Titeltrack seines aktuellen Albums – zelebriert. Zu den großen Hoffnungsträgern des jungen britischen Jazz zählt Saxofonist Shabaka Hutchings – warum das so ist, kann man auf dem Song „Unity“ seiner Band The Comet is Coming hören.

Mit besinnlichen Sounds klingt die CD aus: „Lebanon“ heißt der Song des US-Amerikaners – geboren wurde er allerdings in Kenia – J.S. Ondara, der so manchen an den jungen Bob Dylan erinnert.

