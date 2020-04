Streamingkonzerte: Abschied vom Originalgenie? [17.4.2020]

Ich hole die alten Platten wieder heraus, auch wegen der Musik. Aber da ist noch etwas anderes. Jarretts „Köln Concert, 2c“, Stille, danach lang anhaltender, kultiviert enthusiasmierter Applaus, gefühlte fünf Minuten lang oder mehr, den ich in seiner ostentativen Ausdehnung bislang immer als etwas anmaßend empfunden habe. Oder Bob Marleys „Babylon By Bus“, ein einziges Pfeifkonzert und Gejohle im Hintergrund, vier Vinyl-Seiten lang gewürzkrautverhangenes Off-Beat-Nirwana. Oder Santanas „Moonflower“, herrlich, dieses Aufbranden zwischendurch, das schon wie ein dramaturgisches, beschleunigendes Element wirkt. Oder, nicht ganz so alt, aber hinreißend Ibrahim Maaloufs „Live Tracks 2006/2016“, die der Trompeter mit einer ausgedehnten Animationsnummer aus dem Zénith Nantes Métropole beginnt, ungewöhnlich als Albumstart und auf famos sentimentale Art intensiv.

All das sind Mitschnitte von Großveranstaltungen mit dem Luxus eines Publikums, stellenweise mitgefilmt und damit noch etwas umfassender nachempfindbar, aber eben nach-empfindbar anhand eines Ereignisses, das seine Kraft aus der Kommunikation von Künstlern mit Menschen gezogen hat, die sie hören wollten und daher als Woge der Energie, Aufmerksamkeit, Leidenschaft, auch als Anspruch und Verantwortung zu Intensität, großer Musik und der Magie eines Konzerts angespornt haben.

Das gibt es erst einmal und wahrscheinlich auch auf lange Sicht nicht mehr. Stattdessen derzeit Musiker in Wohnzimmern, auf Balkonen, in laborhaft isolierten Clubs, als Zoom-Jams und Adventskalender-Combos, als kulturkommunikative Notlösungen mit dem Willen zur Kunst im Angesicht der Begrenztheit des medial Machbaren.

Heraklit hat also wieder Konjunktur. Alles fließt, alles strömt. Streaming gilt als Silberstreif, ist nicht mehr per se Spotify-böse, sondern manchmal auch insta-nett und Facebook-praktisch. Promo-Portale wie YouTube, die vormals angesichts freimütiger Urheberrechtsauslegung mit intransparenter, am Plattformgedanken einer am datenbasierten Meta-Umsatzes orientierten Wertschöpfung mit Kritik überzogen wurden, werden mit einem Mal essentiell wichtig, weil sie zwar ungenügende, aber wenigstens irgendwie bereits vorhandene Monetarisierungsangebote für gestreamte Inhalte bieten. Künstler und Institutionen arrangieren sich mit der unübersichtlichen Situation der Zwangsdigitalisierung. Wat mut, dat mut.

In rasanter Geschwindigkeit wird dabei versucht, Ästhetik nachzuholen, Kommunikationsverhalten zu generieren und den nichtdigital Geborenen die Reize des Unhaptischen schmackhaft zu machen. Der Charme des unbedarft, aber leidenschaftlich Dilettantischen der Wohnzimmerstreams hat allerdings zügig nachgelassen, zumal innerhalb von wenigen Tagen scheinbar jeder zum Handy griff und seine Sermones online stellte.

Künstler mit gesteigertem Gestaltungsbewusstsein wie der Gitarrist Ronny Graupe oder Clubs wie die Münchner Unterfahrt präsentieren ordentlich in Bild und Ton gesetzte Konzerte, bereits laufende Formate wie Pablo Helds Video-Interviews werden fortgeführt, TV-erprobte Künstler wie der Gitarrist Rudy Linka verweisen mal auf ihre Sendungen, stellen aber auch fröhlich gejammte Tagessongs ins Netz.

Es gibt kostenlose Initiativen, die darauf zielen, nicht vergessen oder im plötzlich überquellenden Angebot verloren zu gehen. Manch einer versucht es mit Spenden für sich, im Jazz im Unterschied zum Pop eher selten auch mit Charity-Aktionen für noch härter Betroffene.

Vieles aber fehlt. Bislang drehen sich die Überlegungen um den Mehrwert von Streaming für Musiker à la: Wem kann wie geholfen werden, wie lassen sich Verdienstausfälle kompensieren, wie schaffe ich es, präsent und mit meinen Leuten in Kontakt zu bleiben?

Das aber führt zu wenig. Denn im Zentrum des Interesses muss der Mehrwert für den Konsumenten stehen – etwas, das seine Bequemlichkeit, sein Unterhaltungsbedürfnis, seine Neugier, sein Sensationsverlangen bedient. Wie auch immer ein Streaming aussieht, es muss leicht und verständlich zugänglich sein und der User muss wissen, warum er es braucht.

Gutes Beispiel aus dem Pop mit kleinen Jazz-Ausflügen: die „Tiny Desk Concerts“ vom amerikanischen „National Public Radio“. Stars wie Newcomer erscheinen in einem (mehr oder weniger fingierten) Büro, um dort mit weitgehend akustischem Equipment ein ungewöhnliches, weil nahezu privates Konzert zu spielen. Die Länge überfordert niemanden, der Sound ist gut, die Stimmung noch besser, manch einer wirkt in diesem Setting sogar souveräner als auf der großen Bühne. Man schaut diese Konzerte gerne an, weil das Format stimmig ist, eben nicht zu lang (ca. 20 min), mit Mehrwert für den User (ungewöhnlich inspirierte, persönliche Konzerte, ganz nah dran), dabei kostenlos (in der ersten Schleife, die Verwertung passiert einerseits in der Werbung für den Sender, dann über Klickzahlen, Merchandise, Protosupport etc.) und leicht zugänglich (YouTube-Kanal).

Der Jazz muss so etwas nicht kopieren. Wobei, so schlecht wäre das nicht für den Anfang. Vor allem aber muss er sich flugs Gedanken machen, wie er sich online für den User attraktiv präsentiert. Ein Portal für zentralen Zugriff wäre sinnvoll. Künstler, Hochschulen, Venues, Labels, etablierte Sender, Journalisten und Verlage sollten das zusammen stemmen – im Bewusstsein, dass sie alle Dienstleister sind, die ihr Objekt der Leidenschaft möglichst punktgenau und am besten ohne tradierte hierarchische Hackordnungen an Mann und Frau und Diverse bringen. Die Adressaten dürfen, müssen, werden sich verändern, weg vom Kneipenhocker, hin zum Impro-Zocker. Umsatz wird weniger über die Kunst als solche, aber über den Weg der Verbreitung und das merkantile Beiwerk generiert werden.

Shutdown und Streaming markieren daher den strukturellen Abschied vom Originalgenie. Die Gleichung „Jazz = Kunst = Wert“ verändert sich in „Jazz = Mehrwert für den Adressaten = Zahlungsbereitschaft = Umsatz“. Die Loslösung von der sinngebenden Äußerungsstituation des Konzerts mit all seinen Implikaturen vom sozialen Treffpunkt über die Anmutung von Hipstertum und Connaisseurempfinden bis hin zum inspirierenden und beidseitig empathischen Energieaustausch zwischen Künstler und Publikum erfordert eine veränderte Selbsteinschätzung der Szene. Streaming ist eines der probaten Medien, die gleichzeitig helfen und herausfordern. In naher Zukunft werden VR und andere Austausch-, Echtzeit- und Erlebnisformate hinzukommen.

Und auch die Konzerte werden wiederkommen, verändert, modifiziert. Sie werden das Vintage-Format der Wahrnehmung sein, das edle Vinyl im Kontrast zum alltäglich Digitalen. Die Haptik für Nostalgiker.

Ein bisschen so wie heute schon, wenn ich den alten Keith oder Bob oder Carlos auf den Plattenteller lege.