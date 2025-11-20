Quentin Cholet Causerie Préliminaire Boomslang/Galileo MC

Der Augenblick ergibt die Würze in der Suppe der Zeit. Das hat auch der in Berlin lebende Drummer Quentin Cholet verinnerlicht, als er mit Bassist Felix Henkelhausen und Saxofonist Jeremy Viner das ungemein intime Album „Causerie Préliminaire“ aufnahm. Intim ist es nicht etwa wegen leiser Töne. Im Gegenteil, jeder der drei Musiker hat eine starke individuelle Präsenz, die allerdings den jeweils anderen keinerlei Raum nimmt. Trotzdem, Zurückhaltung ist hier kaum angesagt. Aber alle drei scheinen jeden einzelnen Augenblick bis zum Exzess auszukosten. Ständig verschieben sich in diesen melodiösen Improvisationen die Konstellationen. Es gibt Reibungen, deren materielle Physis auf der Hörmembran spürbar wird. Man gewinnt beim Hören den Eindruck, die Musik in ihre atomaren Bestandteile zu zerlegen, um sie im Welle-Teilchen-Ausgleich neu sortieren. Darüber hinaus teilen alle drei Beteiligten ein ausgeprägtes Gefühl für Gravitation. Das Hören selbst wird hier zum interaktiven Prozess. Die Musiker lassen uns keine Wahl.