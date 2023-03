Nissen Mosh Precious (enja/edel)

Nissen Mosh nennt der dänische, seit Jahren in Berlin lebende Tenorsaxofonist Asger Nissen seine Band, und das ist durchaus treffend, denn wie in einem Moshpit fühlen sich oft die Ohren des Hörers, weil auf dem Debütalbum „Precious“ so viel gleichzeitig passiert. Da stolpern Bassist Thorbjørn Stefansson und Schlagzeuger Marius Wankel durch konstant sich verändernde Rhythmen, während Nissen komplizierte Melodielinien bläst und Valentin Gerhardus auf sein Klavier einhackt – manchmal scheinen auch Ragtimefetzen durch seine Einwürfe zu wehen. Bis auf die freie Gruppenimprovisation des kurzen Titeltracks stammen sämtliche Stücke aus der Feder des Bandleaders, der eine ruppige Klangsprache pflegt, zu der Stefanssons Stil, bei dem man öfter die Saiten auf das Griffbrett knallen hört, bestens passt. Die besinnliche Ballade „Heimat Dusk“, in der Nissen sich melancholisch an seine Heimatstadt Helsingør erinnert, ist einer der wenigen Ruhepunkte des nervösen Albums.