Christina Lux & Oliver George Live deLuxe (www.christinalux.de)

Man kann dieses Doppelalbum mit seinen 16 im Frühjahr 2023 in der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen aufgenommenen Songs drehen und wenden, wie man will: Gestrig ist das Attribut, das einem beim Hören von „Live deLuxe“ als Erstes in den Sinn kommt. Positiv gedeutet freut man sich, dass die Kölner Sängerin und Gitarristin Christina Lux unbeirrt an ihrer Kunst festhält und ihre Lieder mit den leisen Alltagsgeschichten, die das große Ganze so nonchalant einbeziehen, seit Jahr und Tag in den Clubs und Musikkellern Deutschlands singt. Auch freut man sich, wie sehr es ihren Songs guttut, dass mit Oliver George ein zweiter Gitarrist und Sänger sowie ein Schlagzeuger und Soundfrickler dabei ist, der das Ausdrucksspektrum ihrer Musik gleichermaßen orchestrierend verbreitert wie ästhetisch entschlackt. Dennoch zeigen diese zumeist deutschsprachigen Lieder auch, dass man mit den musikalischen und literarischen Mitteln und Möglichkeiten aus dem tiefen Gestern die Grenzen der eigenen Nische nicht überwinden kann: Das, was die zwei singen und spielen, bleibt oftmals in ihrer Wahrnehmungsblase hängen.