Am 25. Mai erscheint das neue Album von Chip Wickham „Shamal Wind“, bereits am Freitag die Single „Snake Eyes“. Der Saxophonist und Flötist aus Manchester, u.a. für Nightmares On Wax und Badly Drawn Boy tätig, hat uns vorab einen exklusiven stream auf Soundcloud zu Verfügung gestellt, den wir gerne mit euch teilen. Ohren auf!