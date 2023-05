Jazz thing präsentiert: See more Jazz 2023

In Rostock wird in diesem Jahr ein kleines Jubiläum gefeiert: Das Jazzfestival See more Jazz begeht vom 18. bis zum 20. August seine 15. Ausgabe. Neben den vielen nationalen und internationalen Künstler/-innen sind die Veranstalter Andreas Martens und René Geschke besonders stolz auf die familiäre Atmosphäre, die See more Jazz auszeichnet.

Eröffnet wird das diesjährige Festival von der jungen Band Triotop des Pianisten Jakob Eckert, der aus Rostock stammt. Nach ihr betritt der ghanaische Trompeter Peter Somuah mit seiner Band die Bühne, der sein aktuelles Album „A Letter To The Universe“ (ACT/edel) im Gepäck hat. Die dänische Band Andorra steht für eine Mischung aus hartem Indierock und Jazz, die das Populäre und das Unerwartete gekonnt ausbalanciert.

Mit dem britischen Trio Mammal Hands – sein jüngstes Album heißt „Gift From The Trees“ – um den Saxofonisten Jordan Smart hat sich eine der angesagtesten Bands der jungen britischen Szene angekündigt. Die Marshall Cooper Brass Band um Trompeter, Komponist und Arrangeur Manuel Hilleke verbindet in ihrem rockigen Brassbandsound Elemente aus Pop, Funk, Surf, TexMex, Rhythm ’n’ Blues und Soundtrack-klängen.

Zum Abschluss des Festivals wird der französische Pianist Jean-Christophe Cholet ein Solokonzert in der Kunsthalle geben – Cholet hat die Coronapandemie genutzt, um Soloprojekte zu verwirklichen. Daraus ist unter anderem sein Soloalbum „Amnesia“ entstanden, das vor zwei Jahren auf dem französischen Infingo-Label erschienen ist.

Weitere Details und Informationen findet man unter www.seemorejazz.de.