Schallkultur Weimar 2023

Das Festival Schallkultur bringt in diesem Sommer vom 28. April bis zum 23. August große Namen der nationalen und internationalen Szene nach Weimar. Thomas Eckardt, der künstlerische Leiter des Festivals und bekannt als Organisator der Jazzmeile Thüringen, bringt zehn Konzerte, die es in sich haben, in den Erbenhof, die Weimarhalle und auf die Seebühne.

Den Anfang macht Nachwuchssouler Ray Greene aus den USA, bevor am 12. Mai die norwegische Sängerin Rebekka Bakken ihr neues Album „Always On My Mind“ präsentiert. Mit Cécile McLorin Salvant steht am 12. Juni eine der ganz großen Stimmen des zeitgenössischen US-Jazz auf der Bühne der Weimarhalle. Der deutsche Liedermacher Gerhard Schöne ist dann am 6. Juni gleich zweimal zu erleben: mit einem Kinder- und einem Abendkonzert. Einen Tag später ist seine Kollegin Ulla Meinecke in Weimar zu Gast.

Die Saison auf der Seebühne wird am 1. Juli vom amerikanischen Singer-Songwriter Ben Harper eingeweiht, der mit seiner Band The Innocent Criminals spielen wird. Anne Clark gilt nicht nur als große Poetin und Ikone der Musikgeschichte („Sleeper In Metropolis“), sondern auch als Pionierin der Spoken-Word-Kunst – sie betritt am 22. Juli die Seebühne.

Vielen gilt der Mann mit der Mütze als der wohl beste Soul- und Jazzsänger seiner Generation: Mit seiner Baritonstimme verzaubert Gregory Porter seit Jahren sein Publikum, zwei Grammys und drei ECHO Jazz stehen in seiner Vitrine, und sein letztes Album „All Rise“ schaffte es in die Top Ten der deutschen Charts. Am 4. August gibt Porter ein Konzert auf der Seebühne.

Damit ist die Saison allerdings noch nicht zu Ende: Am 12. August ist die legendäre US-Sängerin Dee Dee Bridgewater in der Weimarhalle zu Gast, und am 23. August geht es beim Konzert von BAP-Gründer Wolfgang Niedecken im Erbenhof um den Mann, der ihn wie kein anderer geprägt und dessen Songs er schon mehrfach erfolgreich ins Deutsche übertragen hat: Wolfgang Niedecken liest und singt Bob Dylan.

Aktuelle Informationen und Tickets gibt es bei Schallkultur.