Jazz thing präsentiert: New Colours Festival 2023

Das New Colours Festival feiert in diesem Jahr vom 7. bis zum 10. September seine zweite Ausgabe. Neben dem bisherigen Austragungsort Gelsenkirchen werden in diesem Jahr noch Dorsten und Marl zur Bühne für den europäischen Jazz der Gegenwart. Das Leitungsduo, das aus Susanne Pohlen und Bernd Zimmermann besteht, verspricht sowohl prominente Formationen als auch Neuentdeckungen.

Zur Prominenz zählt der franko-vietnamesische Gitarrist Nguyên Lê, der mit seinem Worldjazz-Trio anreist. Spannende Klänge aus den Alpen versprechen der schweizerische Schlagzeuger Lucas Niggli und der österreichische Drehleier-Virtuose Matthias Loibner.

Der luxemburgische Saxofonist Maxime Bender bringt sein Projekt „Infinity of Sounds“ auf die Bühne – dabei sind der Franko-Schweizer Daniel Humair am Schlagzeug sowie die beiden Franzosen Stéphane Kerecki und Benjamin Moussay an Bass und Klavier.

Außerdem im Programm: das Ramon Valle Trio, das Daniel Garcia Trio, der britische Organist Kit Downes, der norwegische Trompeter Marius Gjersø und Lisa Hoppes Band YSOP.

Aktuelle Informationen bietet die Festival-Website colours-festival.de.