Jazz thing präsentiert: Jazzfestival Viersen 2023

Zum 36. Mal findet vom 22. bis zum 24. September das Internationale Jazzfestival Viersen statt mit mehr als einem Dutzend Konzerten in der Festhalle, im Ernst-Klusen-Saal, open air im Lyzeumsgarten und in der Kreuzkirche an der Hauptstraße.

Das Line-up führen der amerikanische Trompeter Theo Croker, die Band Conic Rose mit ihrem Stargast Clueso und das Oktett der Berliner Pianistin Julia Hülsmann an. Mit Reinberg alias Konstantin Reinfeld und Christoph Spangenberg sowie Nils Wülker und Arne Jansen spielen zwei interessante Duos in Viersen.

Außerdem im Programm: die Fusion-Granaten von Jin Jim, das Trio Roar des Kölner Bassisten Reza Askari mit dem „Special Guest“ Christopher Dell, die neue Band der Sängerin Maika Küster (Der weise Panda), die ukrainische Sängerin Viktoria Korniikova mit ihrem Berliner Quartett Leléka und The Happy Gangstas um Sängerin und Gitarristin Nathalie Astor, die mit ihren Songs zwischen Ska, Polka, Latin, Pop und Funk das Open-Air-Publikum im Lyzeumsgarten begeistern wollen.

Einen Überblick über Programm und Spielstätten bietet www.jazzfestival-viersen.de.