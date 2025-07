Nürnberg: NUEJAZZ 2025

Sonic InterventionsIn Nürnberg hat man ein Gespür, wer hierzulande im Jazz das Sagen hat. Als Vorjahresgewinner hat das Festival NUEJAZZ einige diesmal für den Deutschen Jazzpreis nominierte Acts für sein Programm im Herbst ausgewählt. Und man lag mit der Auswahl goldrichtig: Sowohl die Sängerin Sera Kalo als auch der Schlagzeuger Peter Gall, das Kollektiv Sonic Interventions und das Andromeda Mega Express Orchestra sind 2025 mit diesem Preis gekürt worden. Weil diese Gewinner/-innen allesamt in Berlin zu Hause sind, hatte man auch ein treffendes Festivalmotto zur Hand. Unter „Vibrant Jazz City Berlin“ feiert man in Nürnberg vom 17. Oktober bis 4. November die stilistische Vielfalt und experimentelle Kreativität der auch international bekannten Hauptstadt-Szene.

Neu-Berlinerin ist die gebürtige Mongolin Shuteen Erdenebaatar, die mit einem Klaviersolo zu hören ist. Auch vom Trio Exhaust leben zwei der drei Mitglieder als Expats in Berlin: die argentinische Saxofonistin Camila Nebbia und der englische Pianist Kit Downes. Längst eine Institution in Sachen NuJazz und Clubkultur ist das Berliner DJ-Team Jazzanova, während die gebürtige Serbin Jelena Kuljić als Ensemblemitglied der Münchner Kammerspiele ihren Arbeitsmittelpunkt zwar in der bayrischen Hauptstadt hat, aber als Vokalistin immer noch eng mit der Hauptstadt-Szene verbunden ist, wie es ihr neues Quintett Fundamental Interactions mit den Berlinern Kalle Kalima und Christian Lillinger verdeutlicht.

Dann unter anderem noch in Nürnberg: KNOWER aus Los Angeles mit Sängerin Genevieve Artardi und Drummer Louis Cole, der Pianist Bill Laurance aus London mit seinem Trio, das Keyboards/Drums-Duo Lander & Adriaan aus Belgien, die Pianistin Sharon Mansur aus Israel mit ihrem Trio und aus Wien reist das DJ-Tandem Kruder & Dorfmeister an. Zudem gibt es wieder Konzerte mit NUEJAZZ For Kids, der NUECOMER Jazzaward hat diesmal das Thema „Picasso“ gewählt und auf der Jamsession steht Groove oben an, für den das Nue Soul Jazz Collective als Opener sorgen will.

Weiterführende Links

NUEJAZZ