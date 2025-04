Timmendorfer Strand: JazzBaltica

Angela Avetisyan1991 gab es zum ersten Mal das Festival JazzBaltica als Auftaktveranstaltung zur ArsBaltica, einem auf Initiative der damaligen Landesregierung von Schleswig-Holstein gegründeten Netzwerk für kulturelle Zusammenarbeit der Ostsee-Anrainerstaaten. Seitdem findet die JazzBaltica jährlich im Frühsommer statt, bis 2012 auf Schloss Salzau, danach in Timmendorfer Strand an der Ostseeküste. 2012 hat der schwedische Posaunist Nils Landgren die künstlerische Leitung übernommen und stellt jahrjährlich ein Programm auf die Beine, mit dem er ein Publikum aus Deutschland, aber auch aus den skandinavischen und anderen europäischen Ländern anzusprechen weiß.

2025 findet die JazzBaltica vom 26. bis 29. Juni statt. Und auch diesmal werden es sich Jazzgrößen nicht nehmen lassen, am letzten Juniwochenende in dieses idyllische Seebad zu kommen. Mare Nostrum mit Richard Galliano (Akkordeon), Jan Lundgren (Piano) und Paolo Fresu (Trompete) ist auf der Mainstage im Maritim Hotel von Timmendorfer Strand ebenso zu hören wie zum Beispiel das Trio um den Pianisten Michael Wollny, das Quartett Les Égarés, die Jazzrausch Bigband, das Duo Nils Wülker & Arne Jansen, Electro Deluxe aus Frankreich, die NDR Bigband oder die Latvian Radio Big Band. Ein besonderes Augenmerk legt Landgren wieder auf die junge Jazzgeneration – wie beispielsweise auf das Quartett der in der Mongolei geborenen, mittlerweile in Berlin lebenden Pianistin Shuteen Erdenebaatar, das New York Quartet um den Kölner Posaunisten Janning Trumann, auf die armenische Trompeterin Angela Avetisyan oder ihren Instrumentalkollegen Peter Somuah aus Ghana.

Das Akkordeon erfährt in diesem Jahr im Programm der JazzBaltica eine besondere Würdigung, wenn Größen wie Galliano, Vincent Peirani, Tuulikki Bartosik und Laurent Derache die Vielseitigkeit ihres Instruments demonstrieren – von poetischer Melancholie bis hin zu expressiver Klangwucht. Zudem gibt es wieder ein Familienkonzert: Kinder und ihre Eltern können sich auf spielerisch-fröhliche Momente freuen, wenn sie das Programm „Die Vögel“ in eine zauberhafte Welt voller Klänge und Fantasie entführt. Außerdem wird zum 18. Mal der IB.SH-JazzAward verliehen; Bekanntgabe der Gewinnerin oder des Gewinners ist am 5. Juni. Alle Infos und das komplette Programm finden sich auf der Festivalwebsite.

