Film-Doku: Jazzfieber

Rolf Kühn„Ein ambitioniertes Unternehmen: Die beiden Filmemacher Andreas Heinrich und Reinhard Kungel wollen eine Dokumentation drehen, die die Geschichte des Jazz in Deutschland zum Thema hat: ,Entering Germany: Wie der Jazz nach Deutschland kam‘. Anders als vergleichbare Projekte nehmen sie dafür die Gegenwart in den Blick, um immer wieder Rückschau auf die Geschichte zu halten. Es wurden und werden Gespräche mit den Altvorderen des ,German Jazz‘ geführt, wie zum Beispiel Paul Kuhn, Coco Schumann, Rolf Kühn, Max Greger, Klaus Doldinger, Hugo Strasser, Peter Thomas und dem ,DDR-Jazz-Papst‘ Karlheinz Drechsel. Zudem soll die junge Szene ausgiebig zu Wort kommen und auch im Mittelpunkt der Handlung stehen.“ Das haben wir bereits im November 2015 in unseren Jazz thing News über dieses Filmprojekt geschrieben. Ursprünglich hatten die beiden Filmemacher gehofft, mit ihrer Doku 2017 in die Kinos zu kommen. Aber natürlich steht und fällt ein so aufwendiges Projekt mit der Finanzierung, zudem ist auch noch die Corona-Pandemie gekommen, sodass die Produktion sage und schreibe zwölf Jahre dauerte, bis „Jazzfieber. The Story Of German Jazz“, so der neue Filmtitel, fertig gestellt werden konnte. Offizieller Kinostart ist nun am 7. September.

Einerseits ist es von großem dokumentarischen Wert, dass Heinrich und Kungel viele der Altvorderen noch einmal für „Jazzfieber“ mit der Kamera begleiten und sprechen konnten. Coco Schumann ist mittlerweile gestorben, so wie zum Beispiel Max Greger, Rolf Kühn oder Karlheinz Drechsel auch. Andererseits fragt man sich, wie die Filmemacher darauf kommen zu behaupten, Jazz sei heute angesagt „wie schon lange nicht mehr! Junge Menschen begeistern sich wieder für swingende Rhythmen und jazzige Grooves.“ Als ein Beleg für diese etwas abwegige These muss die Lindy-Hop-Tanzszene herhalten, die sicherlich in einigen Städten wie etwa München oder Frankfurt recht groß ist, aber letztlich nur wenig mit einem auch jungen Jazz aus Deutschland zu schaffen hat.

Jazzfieber-MixZudem reibt man sich recht verwundert die Augen, wenn man die Namen der Jazzmusiker/-innen liest, die Heinrich und Kungel begleitet haben, um Deutschlands Jazzhistorie aus der Perspektive einer jüngeren Generation kommentieren zu lassen. Einige kennt man natürlich – wie beispielsweise die Sängerin Alma Naidu, die Schlagzeugerin Mareike Wiening, den Trompeter Jakob Bänsch oder den Pianisten und Professor für Jazz-Klavier an der Hochschule für Musik und Tanz München, Tizian Jost. Doch außer dass man vergangenes Jahr bei XJAZZ! in Berlin eines der letzten Konzerte Kühns mitgeschnitten und den künstlerischen Leiter dieses Festivals, den Trompeter Sebastian Studnitzky, interviewt hat, kommt die international wahrgenommene und umtriebige Hauptstadtszene gar nicht in „Jazzfieber“ zu Wort, so wie der andere, langjährige Hotspot in Sachen Jazz aus Deutschland, Köln, auch nicht.

Das Echo derjenigen, die „Jazzfieber. The Story Of German Jazz“ bereits gesehen haben, ist dennoch durchweg positiv. „Und wieder mal ist die Behauptung belegt, dass schwere Geburten schöne Kinder bringen. Gratulation zum Film!“, ist der Manager der SWR Big Band, Hans Peter Zachary, überzeugt. Und der Frankfurter Schlagzeuger und Banker Peter Baumeister sagt: „Sehr schön ist es, dass die alten Musiker ausführlich zu Wort kommen. Ein unschätzbares Dokument. Die Idee mit den jungen Musikern als Kommentar zu den Geschichten ist sehr gut. Die Produzenten haben das Thema hervorragend umgesetzt.“ Auch ACT-Chef Siggi Loch gratuliert den Filmemachern: „Gerade habe ich mir ,Jazzfieber‘ mit großem Vergnügen angesehen. Das haben Sie sehr gut gemacht!“ Wer den offiziellen Kinostart nicht abwarten möchte, fährt am 25. August nach Simmern im Hunsrück. Dort ist bei den „Heimat Europa Filmfestspielen“ nicht nur diese Doku zu sehen, sondern es gibt auch ein Konzert mit einigen der Musiker/-innen aus „Jazzfieber“ zu hören.

Weiterführende Links

„Jazzfieber. The Story Of German Jazz“