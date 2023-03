Köln: ACHT BRÜCKEN

Rebecca SaundersBereits seine 13. Ausgabe feiert das Kölner Festival ACHT BRÜCKEN in diesem Jahr vom 28. April bis zum 7. Mai. In diesen zehn Tagen lädt das Festival unter dem Motto „Musik oder Nichts“ sein Publikum ein, sich in 50 Konzerten mit 36 neuen Werken von der Freude an der Klanggestaltung anstecken zu lassen – dieses Jahr steht das Werk der Komponistin Rebecca Saunders im Mittelpunkt. „Myriad“, ihre Klanginstallation für 2.464 Spieluhren, die vor, nach und während des Festivals zu erleben ist, wird während ACHT BRÜCKEN zur Konzertinstallation mit den neuen Musikern vom ensemble mosaik ausgebaut. In insgesamt 14 Spielstätten, allen voran die Kölner Philharmonie, kann man außerdem Orchester wie das Ensemble Modern, das Ensemble Musikfabrik, das Mahler Chamber Orchestra, die Basel Sinfonietta oder das WDR Sinfonieorchester erleben, die unter anderem Werke von Helmut Lachenmann, Milica Djordjevic und Lucia Ronchetti spielen.

Aber auch der Jazz ist präsent. Der Kölner Pianist Simon Nabatov interpretiert Samuel Becketts Stück „Quad“ mit Klavier, Streichquartett und Live-Elektronik. Der Berliner Schlagzeuger Max Andrzejewski beschäftigt sich in einem Projekt mit der Sängerin Zola Mennenöh und vier Instrumentalistinnen mit Text-Vertonungen zwischen Improvisation und zeitgenössischer Klassik. Das Experimental Trio Ampai:re mit Vokalkünstlerin Hanna Schörken, Keyboarder Constantin Krahmer und Schlagzeuger Bernd Oezsevim hat sich für das Festival um den Klangkünstler Ignaz Schick verstärkt. Ebenfalls einen Gast hat sich das Jazz-Trio Soulcrane, bestehend aus Trompeter Matthias Schwengler, Gitarrist Philipp Brämswig und Bassist Reza Askari, eingeladen: Es ist der Saxofonist Tony Lakatos. Die jungen Bands Wir hatten was mit Björn und Ausfahrt um Gitarristin Christina Zurhausen sind ebenfalls bei ACHT BRÜCKEN live zu erleben.

