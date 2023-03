Ontour: Perfektomat & Retrogott

Retrogott & Joscha OetzAls sich der Kölner Bassist Joscha Oetz mit seiner Band Perfektomat vor einigen Jahren auf das Abenteuer einließ, den eigenwilligen rhythmischen Flow afroperuanischer (Volks-)Musik mit modernen Jazz zu kombinieren, war das schon eine echte Schau. Mit dem neuen Album „Zeit Hat Uns“ (ENTBS/Rough Trade) geht Oetz mit Perfektomat noch einen Schritt weiter und öffnet sich mit Kurt Tallert alias Retrogott einer eigenwilligen, deutschsprachigen Spoken-Word-Kunst, die hierzulande ihresgleichen sucht. Retrogott glückt mit Perfektomat das Experiment, seine Texte auf die auch und gerade für europäische Ohren so seltsam groovenden zwölf Achtel der afroperuanischen Musik draufzusetzen.

Das oftmals so vertrackt wirkende Zusammenspiel der peruanischen Perkussionistin Laura Robles mit dem deutschen Schlagzeuger Daniel Schröteler macht es beinahe unmöglich, einen durchgehenden Beat zu spüren, und setzt so das rhythmische Fundament dieser einmaligen Fusionierung von Latin, Jazz und Rap per se unter Spannung. Zusammen ist man jetzt auf „Zeit Hat Uns“-Tour durch Deutschland: am 15. im Loch in Wuppertal, am 17. im Stadtgarten in Köln und am 18. März im Panke in Berlin, am 24. im Hot Jazz Club in Münster, am 25. im Moondoo in Hamburg und am 26. März im DuMont in Aachen.

